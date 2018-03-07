Basel Kazandı, Turu Manchester City Geçti
Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Kaçak Mahkumu Yakalamaya Giden Polise Saldırı: 7 Yaralı!
Ege Korkutan Deprem! Tatil Beldesi 4 Şiddetinde Sallandı

BM, Doğu Guta'yı görüşecekti, Araplar parti düzenledi, göbek attı

BM, DOĞU GUTA'YI GÖRÜŞECEKTİ, ARAPLAR PARTİ DÜZENLEDİ, GÖBEK ATTI

Esad Rejimi ve Rusya, Doğu Guta'daki katliamlarını devam ettirirken bunu görüşmek için Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler heyeti skandala imza attı. ABD ve Suudi Arabistan'ın partisinde göbek atıldı.

Tarih : 07 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Bm, Doğu Guta'yı Görüşecekti, Araplar Parti Düzenledi, Göbek Attı(8/10)4

Doğu Guta'da insanlık dramı yaşanırken bunu çözmesi beklenen Birleşmiş Milletler'de büyük bir skandala imza atıldı.

GÖBEK ATIP EĞLENDİLER

Doğu Guta'da yaşanan sivil katliamını görüşmek için Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi toplantısına giden üyeler, ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği ortak partide göbek atıp eğlendi.

HAVA HAREKATI BAŞLAMIŞTI

Öte yandan Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, ablukadaki Doğu Guta'da ilerliyor. Doğu-batı yönünde iki kilometre daha ilerlemeleri halinde, bölge ikiye bölünmüş olacak.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlatmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bm  Doğu  Guta    Görüşecekti  Araplar  Parti  Düzenledi  Göbek  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER