BM, DOĞU GUTA'YI GÖRÜŞECEKTİ, ARAPLAR PARTİ DÜZENLEDİ, GÖBEK ATTI
Esad Rejimi ve Rusya, Doğu Guta'daki katliamlarını devam ettirirken bunu görüşmek için Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler heyeti skandala imza attı. ABD ve Suudi Arabistan'ın partisinde göbek atıldı.
Doğu Guta'da insanlık dramı yaşanırken bunu çözmesi beklenen Birleşmiş Milletler'de büyük bir skandala imza atıldı.
GÖBEK ATIP EĞLENDİLER
Doğu Guta'da yaşanan sivil katliamını görüşmek için Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi toplantısına giden üyeler, ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği ortak partide göbek atıp eğlendi.
HAVA HAREKATI BAŞLAMIŞTI
Öte yandan Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, ablukadaki Doğu Guta'da ilerliyor. Doğu-batı yönünde iki kilometre daha ilerlemeleri halinde, bölge ikiye bölünmüş olacak.
Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlatmıştı.
Kaynak: haberinburada
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