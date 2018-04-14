BM GÜVENLİK KONSEYİ RUSYA'NIN ÇAĞRISI ÜZERİNE TOPLANIYOR
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki operasyonun ardından Rusya'nın çağrısı üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor.
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki operasyonun ardından Rusya'nın çağrısı üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor.
PUTİN "BMGK'YI ABD VE MÜTTEFİKLERİNİ KINAMAK ÜZERE ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ" DEMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip. Tarih, her şeyi yerli yerine koyacak ve halihazırda Washington'a eski Yugoslavya, Irak ve Libya'daki katliamlar nedeniyle büyük bir sorumluluk yükledi" demişti. Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini kınamak üzere acil toplantıya çağırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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