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BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Çağrısı Üzerine Toplanıyor

BM GÜVENLİK KONSEYİ RUSYA'NIN ÇAĞRISI ÜZERİNE TOPLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki operasyonun ardından Rusya'nın çağrısı üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor.

Tarih : 14 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Bm Güvenlik Konseyi Rusya'nın Çağrısı Üzerine Toplanıyor(8/10)4

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki operasyonun ardından Rusya'nın çağrısı üzerine bu akşam 18.00'de toplanıyor.

PUTİN "BMGK'YI ABD VE MÜTTEFİKLERİNİ KINAMAK ÜZERE ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip. Tarih, her şeyi yerli yerine koyacak ve halihazırda Washington'a eski Yugoslavya, Irak ve Libya'daki katliamlar nedeniyle büyük bir sorumluluk yükledi" demişti. Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemlerini kınamak üzere acil toplantıya çağırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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