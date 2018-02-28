ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün BM Güvenlik Konseyi kararının " Türkiye tarafından iyi okunması" gerektiği yönündeki ifadelerine bugün Dışişleri Bakanlığı'na yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'ye yanıt verildi. Açıklamada, "Türkiye kararı iyi okusun ifadesi temelsiz. BM kararında Afrin zikredilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e günlük basın toplantısında Afrin'in Suriye'de olup olmadığı soruldu. Nauert, "Haritaya bakarsanız Suriye'de olduğunu görürsünüz" yanıtını vermişti.

Sözcü, Suriye'deki ateşkese dahil olmayan örgütlerin DAEŞ, El Kaide ve Nusra Cephesi olduğunu belirterek, "Türkiye, Birleşmiş Milletler kararını iyi okumalı" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada