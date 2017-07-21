BM: KUZEY KORE 2001'DEN BERİ EN BÜYÜK KITLIKLA KARŞI KARŞIYA
BM, Kuzey Kore'nin 2001'den beri en ciddi kıtlıkla karşı karşıya olduğunu ve bunun neticesinde halkın büyük kesiminin gıda yoksunluğu çektiğini açıkladı.
Dünyaya kafa tutan ülke olarak anılan Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in(BM) açıklamasına göre kıtlıkla mücadele ediyor. BM yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de ülkede tarım yapılan ana bölgelerde Nisan'dan Haziran'a kadar yağışın uzun dönem ortalamasının çok altında olduğunu, bunun neticesinde ekim faaliyetlerinin aksadığı ve mahsüllerin zarar gördüğü kaydedildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yayımladığı rapora göre, gıda eksikliğinin kapatılabilmesi için acilen gıda ithalatına ihtiyaç var.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ VAR
FAO'nun raporuna göre, 2017'de sezonun ilk mahsül üretimi 450 bin tondan 310 bin tona düşerek bir önceki yıla göre yüzde 30'luk düşüş yaşadı.
İLK MAHSÜLLER TOPLAM TARIM MAHSÜLLERİNİN YÜZDE 10'UNA DENK
Raporda, sezonun ilk mahsüllerinin toplam tarım mahsüllerinin yüzde 10'una denk gelmesine rağmen, Mayıs ve Eylül arasındaki dönemde önemli gıda kaynağı olduğu belirtiliyor.KITLIĞIN ÖNEMLİ NEDENLERİ ARASINDAN ÜLKEYE UYGULANAN YAPTIRIMLAR VAR
FAO son kıtlığın ciddi olduğunu çünkü son yıllarda ülkeye yapılan gıda yardımlarında ciddi azalma görüldüğünü söyledi. Bunun nedenlerinden birinin nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar olduğu belirtiliyor. Ülkedeki kıtlıktan en çok çocukların ve yaşlıların etkileneceği bildirildi.
1990'LARDA BİNLECE KUZEY KORELİ'NİN KITLIK NEDENİYLE ÖLDÜĞÜ SANILIYOR
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, kendilerine yapılan bağışlarda da ciddi azalmalar olduğunu kaydetti. 1990'larda binlerce Kuzey Koreli'nin yaygın bir kıtlık nedeniyle öldüğü sanılıyor.
Kaynak: haberinburada
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