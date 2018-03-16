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BM SAYI VERDİ! BİRKAÇ GÜNDE BİNLERCE KİŞİ AFRİN'İ TERK ETTİ


BM sayı verdi! Birkaç günde binlerce kişi Afrin'i terk etti
Tarih : 16 Mart 2018, 20:20
Puan Ver : Bm Sayı Verdi! Birkaç Günde Binlerce Kişi Afrin'i Terk Etti(9/10)5

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Kaynak: haberinburada



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