BM UYARDI! 2 MİLYON SURİYELİ TÜRKİYE SINIRINA YIĞILACAK
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda iki milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek, bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı uyarısında bulundu.
700 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI
Moumtzis, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri insani durumun hiç olmadığı kadar kötüleştiğini ve bu yılın başından beri 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
"TÜRKİYE SINIRINDA İKİ MİLYON MÜLTECİ GÖREBİLİRİZ"
İdlib'de geçen aralık ayından beri 400 binden fazla kişinin kentin güneyinden merkezine kaçtığını, Doğu Guta'dan ayrılan 60 bin kişilik muhalif grubun da aileleriyle İdlib'e geldiğini ve iki milyondan fazla kişinin bulunduğu İdlib'de insanları barındırmakta güçlük çektiklerini anlatan Moumtzis, "İdlib'de çatışmalar sürerse Türkiye sınırında iki milyon kişi görme ihtimalimiz var. Bu da Türkiye üzerinde muazzam bir baskıya neden olur." dedi.
AFRİN'DEN AYRILANLARIN BİR KISMI GERİ DÖNDÜ
Moumtzis, Afrin'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi: Afrin'den ayrılanların bir kısmı geri döndü. Afrin'e dönmek isteyenlerin bir kısmı Tel Rıfat'taki kontrol noktalarında rüşvet vermek zorunda kaldıklarını, Kürt yetkililerin (PYD/PKK) ayrılmalarına izin vermediğini anlattı.
Kaynak: haberinburada
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