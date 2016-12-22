Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

bm, yardım konvoylarına kimin saldırdığını bulamadı

BM, YARDIM KONVOYLARINA KİMİN SALDIRDIĞINI BULAMADI

BM paneli, Suriye'de yardım konvoyuna yapılan hava saldırısının kimler tarafından gerçekleştirildiğini tespit edemedi.

Tarih : 22 Aralık 2016, 09:04
Puan Ver : Bm, Yardım Konvoylarına Kimin Saldırdığını Bulamadı(5/10)5


Suriye'nin Halep kenti yakınındaki Urum el-Kubra bölgesinde 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısını inceleyen bağımsız BM paneli raporunu tamamladı.


 


BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından BM Güvenlik Konseyine sunulan raporda, saldırının birden fazla sayıda ve tipte hava aracıyla yapıldığı belirtilerek, bölgede hava operasyonu düzenleyebilecek imkana sadece ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve Suriye rejiminin sahip olduğu kaydedildi.


 


ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırıyı gerçekleştirme ihtimalinin "çok düşük" olduğu değerlendirmesine yer verilen raporda, saldırının "Suriye uçakları tarafından gerçekleştirildiğinin yüksek ihtimal olduğu" yönünde bilgiler bulunmasına karşın bunu doğrulayacak delillere erişim imkanı olmadığı vurgulandı.


 


 


kaynak:trthaber







Etiketler: Bm  Yardım  Konvoylarına  Kimin  Saldırdığını  Bulamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER