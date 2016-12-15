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bm yardımları cilvegözü'nden suriye'ye geçti

BM YARDIMLARI CİLVEGÖZÜ'NDEN SURİYE'YE GEÇTİ

BM yardımlarını taşıyan 25 tır, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

Tarih : 15 Aralık 2016, 14:56
Puan Ver : Bm Yardımları Cilvegözü'nden Suriye'ye Geçti(8/10)5


Birleşmiş Milletler (BM) adına yardım malzemesi taşıyan 25 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.



Suriyeliler için içerisinde gıda malzemesi ve ilaçların bulunduğu tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.



Tırlar, konvoy halinde, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'e doğru hareket etti. BM araçları da tırlara eşlik etti.



 



kaynak:aa








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