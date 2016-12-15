

Birleşmiş Milletler (BM) adına yardım malzemesi taşıyan 25 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.







Suriyeliler için içerisinde gıda malzemesi ve ilaçların bulunduğu tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.







Tırlar, konvoy halinde, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'e doğru hareket etti. BM araçları da tırlara eşlik etti.







kaynak:aa