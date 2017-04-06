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bm'den abd, rusya, türkiye ve iran'a çağrı!

BM'DEN ABD, RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'A ÇAĞRI!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelere insani yardım ulaştırmak için önümüzdeki günlerde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Tarih : 06 Nisan 2017, 15:21
Puan Ver : Bm'den Abd, Rusya, Türkiye Ve İran'a Çağrı!(6/10)8


Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı sonrası BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.



Egeland, "ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de erişimi zor olan bölgelere ve abluka altındaki bölgelere nisan ve mayıs ayında 1 milyon insana yardım ulaştırmayı sağlama çağrısında bulunuyoruz." dedi.



'ÇOK İĞRENÇ'



İdlib'deki kimyasal silah saldırısı hakkında ise Egeland, saldırının arkasında kimin olduğu ve hangi silahların kullanıldığının araştırıldığını ifade ederek, "Silahlı adamlara kıyasla daha fazla çocuğun öldüğü Suriye savaşı çok iğrenç. Çocukların zehirli kimyasal silahlarla öldürüldüğü savaş, çok iğrenç." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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