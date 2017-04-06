BM'DEN ABD, RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'A ÇAĞRI!
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelere insani yardım ulaştırmak için önümüzdeki günlerde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı sonrası BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.
Egeland, "ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de erişimi zor olan bölgelere ve abluka altındaki bölgelere nisan ve mayıs ayında 1 milyon insana yardım ulaştırmayı sağlama çağrısında bulunuyoruz." dedi.
'ÇOK İĞRENÇ'
İdlib'deki kimyasal silah saldırısı hakkında ise Egeland, saldırının arkasında kimin olduğu ve hangi silahların kullanıldığının araştırıldığını ifade ederek, "Silahlı adamlara kıyasla daha fazla çocuğun öldüğü Suriye savaşı çok iğrenç. Çocukların zehirli kimyasal silahlarla öldürüldüğü savaş, çok iğrenç." ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar