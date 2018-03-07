Basel Kazandı, Turu Manchester City Geçti
Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Kaçak Mahkumu Yakalamaya Giden Polise Saldırı: 7 Yaralı!
Ege Korkutan Deprem! Tatil Beldesi 4 Şiddetinde Sallandı

BM'DEN AFRİN AÇIKLAMASI: YPG İLE GÖRÜŞMELERDE SORUN ÇIKTI!


BM'den Afrin açıklaması: YPG ile görüşmelerde sorun çıktı!
Tarih : 07 Mart 2018, 23:00
Puan Ver : Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!(9/10)5

Birleşmiş Milletler (BM), Afrin'e insani erişim ve terör örgütü YPG/PKK'nın, bölgeden ayrılmasını engellediği sivillerin kentten çıkmasına izin verilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüşüldüğü ancak bazı sorunlarla karşılaşıldığını bildirdi.

SİVİLLERİN DURUMUNDAN ENDİŞE DUYDUKLARINI SÖYLEDİ

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen ancak "yerel yetkililer" tarafından engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyledi.

SİVİLLERİN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMİYOR

Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini ancak şimdi sivillerin çıkışına izin verilmediğini ve bu konudaki endişelerini daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama yer yer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

YPG'Yİ DE GRUPLAR ARASINDA SAYDI

Haq, AA muhabirinin "Yerel yönetimler ile kimleri kastediyorsunuz? Bunlar YPG/PKK terör örgütü mü?" sorusuna "Evet onlar da dahil." yanıtını verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, Afrin'de "yerel yetkililer" şeklinde tanımladığı terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bm  Den  Afrin  Açıklaması  Ypg  İle  Görüşmelerde  Sorun  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER