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bm'den korkunç esad açıklaması

BM'DEN KORKUNÇ ESAD AÇIKLAMASI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Halep'in doğusuna geçen Esad rejimine bağlı güçlerin evlere girerek sivilleri öldürdüğünü, dün 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82 sivilin hayatını kaybettiğine dair bilgiler aldıklarını duyurdu.

Tarih : 13 Aralık 2016, 15:02
Puan Ver : Bm'den Korkunç Esad Açıklaması(6/10)7


BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Halep'in doğusuna geçen Esad rejimine bağlı güçlerin evlere girerek sivilleri öldürdüğünü, dün 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82 sivilin hayatını kaybettiğine dair bilgiler aldıklarını duyurdu.



Sözcü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Halep'in doğusunda hala binlerce sivilin olduğunu vurgulayarak dün rejim güçlerinin ve destekçilerinin bölgeyi ağır bombardımana tuttuğuna dikkat çekti.



Hükümet yanlıların birçok sivili tutukladığına ilişkin haberler aldıklarını aktaran Colville, "Ayrıca, Esad rejimine bağlı güçlerin sivillerin evlerine girdiklerine ve kadınlarla çocukları da öldürdüklerine dair bilgiler edindik. Bize gelen bilgiye göre, Esad rejimine bağlı güçler 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82'i kişiyi öldürdü." dedi.



"KAYBOLAN SİVİLLERİN AKİBETİ BİLİNMİYOR"



Colville, Esad'a bağlı güçlerin sivilleri öldürdüğünü gece öğrendiklerini, bununla beraber katliamın yapıldığı yere dair herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını kaydetti.



AA muhabirinin sorusu üzerine Colville, Halep'in doğusundan rejim kontrolündeki batıya geçen yaşları 30 ila 50 arasında değişen ve kaybolduğu iddia edilen yüzlerce sivil erkeğin akibeti hakkında da henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de Halep'in doğusunda binlerce sivilin bulunduğunu fakat bölgeye doğrudan erişimleri olmadığı için rakam konusunda bir tahmin de bulunamayacağını söyledi.



 



kaynak:ahaber








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