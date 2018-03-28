BM, Afrin'le ilgili sınır ötesi insani erişimin mümkün olduğunu belirterek, "Türk hükümeti bugün bize bu konuda istekli olduğunu iletti ve biz de çok kısa sürede konvoy göndermeyi planlıyoruz." açıklaması yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrin'e sınır ötesi insani erişimin mümkün olduğunu belirterek, "Türk hükümeti bugün bize bu konuda istekli olduğunu iletti ve biz de çok kısa sürede konvoy göndermeyi planlıyoruz." dedi.

SON BİRKAÇ AYDIR ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ İNSANİ KRİZ

Suriye'de son birkaç aydır şimdiye kadar en kötü insani krizlerden birinin yaşandığını vurgulayan Lowcock, "24 Şubat'ta kabul edilen BMGK kararına rağmen Doğu Guta'da askeri operasyonlar ve hava saldırılarında bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı." dedi. Şubat ayının ortasından itibaren 28 sağlık merkezine saldırı düzenlendiğini belirten Lowcock, son haftalarda Duma, Haresta, Sakba ve Kefer Batna'da binlerce kişinin yerinden edildiğini ve 80 bin kişinin Şam ve kırsalına gitmek zorunda kaldığını ifade etti. Lowcock, yaklaşık 20 bin silahlı grup ve sivilin ise Suriye'nin kuzeyine geçtiğini anlattı. Afrin'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Lowcock, 183 bin 500 kişinin Afrin'den ayrıldığını ve Tel Rıfat, Nubul-Zehra, Menbiç ve Haseke'ye gittiğini söyledi.

"TÜRKİYE İSTEKLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ, KONVOY GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ"

Lowcock, Afrin'de 50 bin ile 70 bin arasında kişinin bulunduğunu ve kente sınır ötesi insani erişimin mümkün olduğunu belirterek, "Türk hükümeti bugün bize bu konuda istekli olduğunu iletti ve biz de çok kısa sürede konvoy göndermeyi planlıyoruz." dedi.

İDLİB'DE 400 BİN KİŞİ SALDIRILAR NEDENİYLE YERİNDEN EDİLDİ

İdlib'deki insani durum için "katastrofik" değerlendirmesinde bulunan Lowcock, geçen aralık ayından beri kentte 400 bin kişinin saldırılar nedeniyle yerinden edildiğini ve yeterli derecede barınak olmayan kente Doğu Guta'dan da binlerce kişinin gelmeye başladığını aktardı. Lowcock, ayrıca BM'nin gelecek hafta Rakka'ya insani değerlendirme amaçlı bir heyet göndereceğini söyledi.

DOĞU GUTA SAVAŞIN KORKUNÇ BİTMEZ TÜKENMEZ RİTMİNE DÖNÜŞTÜ

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Doğu Guta'da, Suriye'de savaşın "korkunç bitmez tükenmez ritmi haline dönüşen kuşatmanın ve aç bırakmanın" ardından üçüncü aşama olan "teslim olmaya" şahit olduklarını söyledi.

Kaynak: haberinburada