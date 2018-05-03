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BM'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor

BM'DEN KRİTİK SURİYE AÇIKLAMASI: SAVAŞ BİTMEDİ, İNSANLAR BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, "Savaş bitmedi, insanlar bittiğini düşünüyor, korktuğum bu" diyerek insani yardıma duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor(8/10)4

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'de savaşın henüz bitmediğini belirterek, insani yardıma duyulan ihtiyacın altını çizdi.

"İNSANLAR SURİYE'DE SAVAŞIN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR, KORKTUĞUM BU"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşananlara ilişkin "Savaş bitmedi, insanlar bittiğini düşünüyor, korktuğum bu" dedi. Suriye'de İnsani yardımların sadece yüzde 23'ünün finanse edildiğini söyleyen Egeland, insani yardım için nakit olmadığının altını çizerek, yardım çağrısında bulundu. Doğu Guta'taki çatışmaların sona erdiğini ama bu kez de başka yerlere sıçradığını ifade eden Egeland, rejimin İdlib ve Yermük'teki saldırılarına dikkati çekti.

EN BÜYÜK ENDİŞESİNİN 2 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI İDLİB OLDUĞUNU VURGULADI

"Bir yıl öncesine baktığımızda ulaşılması zor bölgelerde 4.6 milyon insan ve kuşatılmış bölgelerde 625 bin kişi yaşıyordu" diyen Egeland, bugün Suriye'de ulaşılması zor bölgelerde 2 milyon kişinin yaşadığını ve 11 bin kişinin de kuşatılmamış bölgelerde bulunduğunu ancak görünürdeki ilerlemelerin aldatıcı olduğunu söyledi. En büyük endişesinin 2 milyon insanın yaşadığı İdlib olduğunun altını çizen Egeland, evsiz Suriyelilerin dışarıda ve kamplarda yaşadığını belirterek bu nedenle İdlib'de savaş olamayacağını ifade etti. Egeland, Doğu Guta'da özgürce yaşamayan 400 bin insan için endişe duyduğunu sivillerin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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