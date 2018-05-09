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BM'DEN SEÇİM ÖNCESİ TÜRKİYE'YE ÇAĞRI: OHAL'İ KALDIRIN!


BM'den seçim öncesi Türkiye'ye çağrı: OHAL'i kaldırın!
Tarih : 09 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Bm'den Seçim Öncesi Türkiye'ye Çağrı: Ohal'i Kaldırın!(7/10)3

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad el Hüseyin, Türkiye'de hükümete güvenilir bir seçim için olağanüstü hali derhal kaldırması çağrısında bulundu.

Zeid Ra'ad El Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada "Muhalif görüşlerin ve iktidar partisine meydan okumaların böyle ağır bir şekilde cezalandırıldığı bir ortamda, güvenilir bir seçimin nasıl yapılabileceğini düşünmek zor" dedi.

OHAL, 7 KEZ UZATILMIŞTI

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 7 kez uzatılmıştı.

ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİNİ SUÇLAMIŞLARDI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Mart ayında yayımladığı bir raporda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini "kitlesel tutuklamalar, keyfi görevden almalar ve bazı durumlarda 'toplu cezalandırmaya' dönüşen diğer hak ihlalleri nedeniyle suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad el Hüseyin2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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