BM'DEN SEÇİM ÖNCESİ TÜRKİYE'YE ÇAĞRI: OHAL'İ KALDIRIN!
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad el Hüseyin, Türkiye'de hükümete güvenilir bir seçim için olağanüstü hali derhal kaldırması çağrısında bulundu.
Zeid Ra'ad El Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada "Muhalif görüşlerin ve iktidar partisine meydan okumaların böyle ağır bir şekilde cezalandırıldığı bir ortamda, güvenilir bir seçimin nasıl yapılabileceğini düşünmek zor" dedi.
OHAL, 7 KEZ UZATILMIŞTI
Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 7 kez uzatılmıştı.
ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİNİ SUÇLAMIŞLARDI
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Mart ayında yayımladığı bir raporda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini "kitlesel tutuklamalar, keyfi görevden almalar ve bazı durumlarda 'toplu cezalandırmaya' dönüşen diğer hak ihlalleri nedeniyle suçlamıştı.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad el Hüseyin2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Vahşice Öldürüldükten Sonra Yakılan 5 Kişilik Aile, Tek Tabutta Bebek Mezarına Defnedildi
- O Anlar Kamerada! Taksim'de Yüzlerce Arı, Yoldan Geçenlere Zor Anlar Yaşattı
- Mardin'de Çocuk İşçilerin Çalıştığı Bahçeye Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
- Fetö, 49 Milyon Kişinin Kimlik Bilgilerini Kopyalamış
- 'erdoğan-Bahçeli Ortak Miting Yapacak Mı' Sorusuna Beştepe'den Yanıt
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kelliğe Çare Olabilecek İlaç Keşfedildi
- Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi
- Sürekli Hakaret Edilen Bitki Sararıp Soldu
- Evlerine Gizli Kamera Sistemi Kurup Akıl Almaz Olayları Kaydettiler
- 6 Çocuk Annesi Kadını Evinin Önünden Kaçırıp Satanist Ritüel İle Öldürdüler
Bu Haberle İlgili Yorumlar