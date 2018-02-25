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BMGK'NIN ATEŞKES KARARINA HÜKÜMET'TEN İLK TEPKİ: TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK


BMGK'nın Ateşkes Kararına Hükümet'ten İlk Tepki: Terörle Mücadelemiz Sürecek
Tarih : 25 Şubat 2018, 09:10
Puan Ver : Bmgk'nın Ateşkes Kararına Hükümet'ten İlk Tepki: Terörle Mücadelemiz Sürecek(5/10)1

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de "insani ateşkes" kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, BMGK'de kabul edilen Suriye'de insani duruma ilişkin karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Aksoy, BMGK'de kabul edilen, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye'de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardımların erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla, çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün "insani ateşkes" talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Türkiye'nin, Suriye'de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklediğini vurgulayan Aksoy, Türkiye'nin, İdlib'de bugüne dek tesis ettiği 6 gözlem noktasının, çabaların somut bir tezahürü olduğuna dikkati çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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