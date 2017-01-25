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bmw hologram teknolojisine geçiyor

BMW HOLOGRAM TEKNOLOJİSİNE GEÇİYOR

Herkes otonom sürüş teknolojisine kilitlenmişken Alman otomotiv firması BMW Hologram teknolojisine adım atmayı planlıyor.

Tarih : 25 Ocak 2017, 12:46
Puan Ver : Bmw Hologram Teknolojisine Geçiyor(7/10)5


Herkes otonom sürüş teknolojisine kilitlenmişken Alman otomotiv firması BMW Hologram teknolojisine adım atmayı planlıyor.



Dünya otonom sürüşlerle kendi kendine giden araçların geliştiğini izlerken, bu alanda çalışmalarıyla umut veren Alman otomotiv firması BMW Hologram teknolojisiyle de insnaalrı heyecanlandırıyor. Elektrikli otonom araçlarını 2020'de sahneye çıkartması beklenilen firma yenilik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Almanya'nın Münih kentinde özel bir geliştirme merkezi yatırımı yapan BMW 2017'nin ortasında büyük çalışmalara başlayacak. 2 bin kişilik bir çalışma ekibiyle , BMW'nin gelecekte yollarda göreceğimiz otomobilleri Münih'de görmemiz olası.



BMW sadece bu teknolojilerde değil, araç içi teknolojilerde de ciddi yatırımlar yapıyor ve çalışmalar yaparken konsept tasarlamaktan da geri kalmıyor. Hatırlarsanız BMW, CES 2017 fuarında görücüye çıkardığı HoloActive Touch adı verilen sanal arayüzle birçok kişinin aklını başından aldı. Bu konsept teknolojiler sayesinde kullanıcılar eller serbest modda, dokunmatik ekrandan çok daha iyi deneyimler sunabilecek kontrolleri araç sürücüsüne emanet ediyor. Kısaca filmlerde gördüğümüz o hologram sahnelerin biraz daha minimallerini araçlarımızın içinde çok da uzak olmayan bir gelecekte görmemiz mümkün



Peki ya bu hologram teknolojisiyle araçlar ne zaman buluşacak? Bizler ne zaman deneyimleyeceğiz? BMW her ne kadar HoloActive Touch‘ı devreye ne zaman alacağı ve yeni model araçlarına ne zaman aktif edeceğini sır gibi saklıyor olsa da dedikodulara da izin veriyor. 2015 yılında CES'de gösterdiği “gesture control” gibi özellikleri bu yılki BMW 7 ve BMW 5 serisinde kullandığı apaçık ortada. Buradan yola çıkacak olursak HoloActive Touch özelliğine de birkaç yıl içerisinde yeni lüks BMW modellerinde rastlanabileceğini söylemek yanlış olmaz.



Geleceğin ofisi nasıl olmalı?








Etiketler: Bmw  Hologram  Teknolojisine  Geçiyor    haber

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