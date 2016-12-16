Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

bm'ye kan donduran 'halep' mektubu

BM'YE KAN DONDURAN 'HALEP' MEKTUBU

Suriyeli sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretliler, Halep'te Rus savaş uçaklarının son aylarda düzenlediği hava saldırılarında bin 207 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:16
Puan Ver : Bm'ye Kan Donduran 'halep' Mektubu(6/10)7


Suriyeli sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretliler, Halep'te Rus savaş uçaklarının son aylarda düzenlediği hava saldırılarında bin 207 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Beyaz Baretliler, söz konusu bilginin de yer aldığı mektubu, savaş suçlarını inceleyen BM müfettişlerine gönderdi.



Esad rejiminin büyük oranda kontrolü sağladığı Halep'te, kentin doğusundaki sivil ve muhaliflerin tahliyesi sürerken; BM'nin 'Suriye' komisyonuna şok bir belge ulaştı.



Suriye'de faaliyet gösteren ve gönüllülerden oluşan Beyaz Baretliler sivil toplum kuruluşunun gönderdiği mektupta, Halep'te "çok büyük ihtimalle" Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında bin 207 sivilin öldüğü belirtildi.



39 sayfalık belgede, büyük bölümü Temmuz-Aralık aylarında düzenlenen 304 saldırıda hayatını kaybeden siviller arasında 380 de çocuk bulunduğu bildirildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Bm  Ye  Kan  Donduran    Halep    Mektubu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER