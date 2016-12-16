

Suriyeli sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretliler, Halep'te Rus savaş uçaklarının son aylarda düzenlediği hava saldırılarında bin 207 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Beyaz Baretliler, söz konusu bilginin de yer aldığı mektubu, savaş suçlarını inceleyen BM müfettişlerine gönderdi.







Esad rejiminin büyük oranda kontrolü sağladığı Halep'te, kentin doğusundaki sivil ve muhaliflerin tahliyesi sürerken; BM'nin 'Suriye' komisyonuna şok bir belge ulaştı.







Suriye'de faaliyet gösteren ve gönüllülerden oluşan Beyaz Baretliler sivil toplum kuruluşunun gönderdiği mektupta, Halep'te "çok büyük ihtimalle" Rusya tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında bin 207 sivilin öldüğü belirtildi.







39 sayfalık belgede, büyük bölümü Temmuz-Aralık aylarında düzenlenen 304 saldırıda hayatını kaybeden siviller arasında 380 de çocuk bulunduğu bildirildi.







kaynak:hürriyet