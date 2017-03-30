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böbrek taşı tamamen yok oluyor!

BÖBREK TAŞI TAMAMEN YOK OLUYOR!

Karadeniz'de nadir avlanan bir balık olan eşkina kötek balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 10:10
Puan Ver : Böbrek Taşı Tamamen Yok Oluyor!(9/10)8


Kafasında gözlerinin arka kısmında sağ ve sol tarafta beyaz taşlar bulunan kötek balıkları Karadenizli balıkçıların zaman zaman ağlarına takılıyor.



Balıkçılar tarafından 'minekop', 'eşkina' ve 'mavroşgil' olarak adlandırılan bu balıkların kafalarında bulunan beyaz taşlar, un kıvamına gelecek kadar dövüldükten sonra limonla karıştırılıp 2 gün buzdolabında bekletildikten sonra 1 çay kaşığı zeytinyağı ile içildiğinde böbrek taşlarının düşmesinde yardımcı olduğu iddia ediliyor.



 



kaynak:sabah








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