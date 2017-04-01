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böbrek taşına neden oluyor!

BÖBREK TAŞINA NEDEN OLUYOR!

Uzmanlar; televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar, playstation gibi oyunlar, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler (az su içilmesi, fazla tuz alınması, aşırı kilo alımı) ve hareketsiz yaşamın son yıllarda böbrek taşı oluşumunda dramatik bir artışa yol açtığını bildirdi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 09:39
Puan Ver : Böbrek Taşına Neden Oluyor!(5/10)5


Uzmanlar; televizyon, bilgisayar, akıllı telefonlar, playstation gibi oyunlar, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler (az su içilmesi, fazla tuz alınması, aşırı kilo alımı) ve hareketsiz yaşamın son yıllarda böbrek taşı oluşumunda dramatik bir artışa yol açtığını bildirdi.



Çocuk taş hastalığının ülke için önemli bir sorun olduğunu söyleyen Yrd. Doç.Dr. Hamit Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Açıkgöz çocuk yaş grubu taş hastalığının önemli bir kısmında altta yatan nedenin metabolik ve anatomik bozukluklar olduğunu, mevcut değişik tedavi seçeneklerinin gelişmekte olan böbrek üzerine oluşturabileceği yan etkiler, uzun süreli takipte ortaya çıkabilen yüksek taş tekrarlama oranları nedeniyle çocuk yaş grubunun tedavi süreci boyunca yakın iletişim ile takip edilmesi gerektiğini belirtti.



 



kaynak:sabah








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