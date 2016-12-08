

Rus basınına açıklamalarda bulunan İtalyan stoper Salvatore Bocchetti'nin menajeri Andrea D'Amico, Salvatore'nin Spartak Moskova için önemli bir oyuncu olduğunu söylerken, "Onlarla sözleşme uzatma konusunda görüşme halindeyiz. Bana göre onun yerini doldurmaları çok zor çünkü hem çok tecrübeli hem de Rusça konuşabiliyor. Onun önceliği Moskova'da kalmak fakat Beşiktaş, Galatasaray ile Rusya ve İtalya'dan bazı kulüpler onu transfer etmek için girişimlerde bulundu" ifadelerini kullandı.







kaynak:fanatik