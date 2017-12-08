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Bodrum 26 cm kaydı! 50 yılda olması gerekirken, 11 saniyede oldu

BODRUM 26 CM KAYDI! 50 YILDA OLMASI GEREKİRKEN, 11 SANİYEDE OLDU

GPS cihazları, 21 Temmuz'da meydana gelen 6.6'lık depremde Bodrum'un 26 santimetre kaydığını tespit etti. Deprem profesörü, "50 yılda olması gereken kayma, 11 saniyede gerçekleşti." dedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 12:40
Puan Ver : Bodrum 26 Cm Kaydı! 50 Yılda Olması Gerekirken, 11 Saniyede Oldu(9/10)5

GPS cihazları sayesinde, Bodrum'da 21 Temmuz'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin denizaltında yarattığı yırtılma miktarı ve şekli belirlendi. 11 bilim insanının incelemesi sonrası, bölgenin 26 santimetre kaydığı tespit edildi.

20 GPS İSTASYONU KURULDU

Muğla bölgesindeki depremlerin yatay ve düşey hareketlerini izlemek, kırılma noktasını belirlemek için belirli aralıklarla 20 GPS istasyonu kuruldu. Araçlarda kullanılan navigasyon cihazının gelişmiş hali olan ve yer kabuğunun konumunu ve dağın hareketlerini uydu bağlantıları aracılığıyla milimetrik olarak ölçen cihazlar, 21 Temmuz'da Bodrum'da meydana gelen depremi de kaydetti.

7 ÜNİVERSİTEDEN 11 BİLİM İNSANI KATILDI

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre İstanbul, Afyonkarahisar, Sivas, İzmir, Kocaeli ve Ankara'daki 7 üniversiteden 11 bilim insanının katılımıyla oluşturulan araştırma ekibi, Türkiye'de ilk defa kurulan ve takip edilen GPS sayesinde 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisi, yırtılma şekli ve hareketlerine ulaştı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'de ilk kez yapılan GPS istasyonundan deprem anında alınan kayıtlar sayesinde, Bodrum'un güneyindeki Kara Ada ile Kos Adası arasındaki bölgede 65 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğinde bir zon boyunca, deniz tabanının yırtıldığı ortaya çıktı. Bir blok diğer bloktan uzaklaştı. 50 yılda olması gereken kayma, 11 saniyede 6.6'lık depremle gerçekleşti. Depremde, bu bölgenin 26 santim kaydığını tespit ettik. Kırılma 3 fay parçası şeklinde gerçekleşti. 25 kilometre uzunluğundaki batıdaki fay parçasında 13 santim, 16 kilometre uzunluğundaki orta fay parçasında 26 santim ve 18 kilometre doğudaki fay parçasında 5 santim kayma hesaplandı. Bu nedenle Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, İzmir ve Balıkesir çevresinde yerel GPS istasyonlarının kurulması ve sürekli izlenmesi gerekir" dedi.

GPS İSTASYONU NEDİR?

Araçlarda kullanılan navigasyon cihazının gelişmiş hali. Yer kabuğunun konumunu ve dağın hareketlerini uydu bağlantıları aracılığıyla milimetrik olarak ölçüyor ve bilgisayara aktarıyor. Bilim adamları, GPS cihazlarından gelen verileri ölçerek ve değerlendirerek, kayma ve kırılmaları tespit ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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