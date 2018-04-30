BODRUM AŞIĞI PRENS, OTELLERİNİ SATIYOR
Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Suudi Arabistan'ın en zengin ismi Prens El Velid bin Talal'ın şirketi Kingdom Holding, Movenpick Hotels'i AccorHotels'e satıyor.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Kingdom Holding ile AccorHotels arasında satış için anlaşma sağlandığı ve satışın bu yılın ikinci yarısında tamamlanacağı bildirildi. Kingdom Holding'in Accor'da da yüzde 5.7 hissesi bulunuyor. Fransız AccorHotel'in daha önce Movenpick'i 567 milyon dolara satın alacağını açıklamıştı.
27 ÜLKEDE 84 OTELİ VAR
1973'te İsviçre'de kurulan Movenpick Hotels & Resorts'un 27 ülkede 84 oteli var. Şirket özellikle Avrupa ve Ortadoğu'da otelcilik alanında önemli bir güce sahip.
Kingdom Holding, bu yıl başında da Beyrut'taki Four Seasons Hotel 'de sahip olduğu hisseyi 100-115 milyon dolara satmıştı.
YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Şirketin sahibi olan Prens Bin Talal, Suudi Arabistan'ı sarsan gözaltı dalgası sonucu 3 ay Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli'nde tutulduktan sonra 27 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.
Gözaltıların emrini veren Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhhammed bin Selman'ın kuzeni ve Kral Selman'ın yeğeni olan Prens'in, Citigroup ve Twitter gibi uluslararası şirketlerde de hisseleri bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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