BODRUM MASALI'NIN ALARA'SI 'OH!' ÇEKİP ÇIRILÇIPLAK ÇİMLERE UZANDI!
Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli tatil için gittiği İtalya'nın Milano kentinde, sıcaktan bunalıp soyunarak çimlere uzandı.
Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle evlerimize giren ünlü oyuncu Serel Yereli seyahat amaçlı Avrupa'ya gitti.
MİLANO'DA SOYUNUP ÇİMLER ÜZERİNE UZANDI
Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu sıcaktan bunalıp soyundu. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı.
"OH! HAVA SICAKTI SOYUNDUM"
Genç oyuncunun videoda "Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyor?" diye bakmadı!" diyerek içinde bulunduğu durumun tadını çıkardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhuriyet Davasında 15 Kişiye Hapis Verildi, Can Dündar'ın Dosyası Ayrıldı
- Kanal D Haber'de Değişim Başladı! Ahmet Hakan Görevi Bırakıyor
- Talepleri Reddedildi! 2 Yunan Askerinden Günler Sonra İlk Görüntü
- Tsk Sosyal Medyada Paylaştı: Afad Kurdu Mehmetçik Koruyor
- 24 Haziran'la İlgili Kritik Karar! Öğretmenlere Seçim İzni Verildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi
- Gazeteciyi Öldürüp Parçalarına Ayıran Ünlü Mucitin Cezası Belli Oldu
- 2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu
- 40 Milyon Takipçili Guru, 16 Yaşındaki Kıza Tecavüzden Suçlu Bulundu
- Alkışlanacak Hareket! Saniyeler İçinde Yaşama Böyle Yol Verdiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar