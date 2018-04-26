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Bodrum Masalı'nın Alara'sı 'Oh!' çekip çırılçıplak çimlere uzandı!

BODRUM MASALI'NIN ALARA'SI 'OH!' ÇEKİP ÇIRILÇIPLAK ÇİMLERE UZANDI!

Bodrum Masalı'nın Alara'sı Serel Yereli tatil için gittiği İtalya'nın Milano kentinde, sıcaktan bunalıp soyunarak çimlere uzandı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Bodrum Masalı'nın Alara'sı 'oh!' Çekip Çırılçıplak Çimlere Uzandı!(8/10)4

Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle evlerimize giren ünlü oyuncu Serel Yereli seyahat amaçlı Avrupa'ya gitti.

MİLANO'DA SOYUNUP ÇİMLER ÜZERİNE UZANDI

Tatil için İtalya'nın Milano şehrini seçen ünlü oyuncu sıcaktan bunalıp soyundu. Çimler üzerine uzanan genç güzel, bu halde çektiği videoyu Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı.

"OH! HAVA SICAKTI SOYUNDUM"

Genç oyuncunun videoda "Oh! Hava sıcaktı soyundum. Kimse dönüp ne yapıyor?" diye bakmadı!" diyerek içinde bulunduğu durumun tadını çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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