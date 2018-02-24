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Bodrum'da Balıkçı, 1 Metre 20 Santimetrelik Sinariti Oltayla Yakaladı

BODRUM'DA BALIKÇI, 1 METRE 20 SANTİMETRELİK SİNARİTİ OLTAYLA YAKALADI

Bodrum Gümüşlük sahilinde bir balıkçı, kıyıdan atılan oltayla 1 metre 20 santimetrelik dev sinarit balığı yakaladı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Bodrum'da Balıkçı, 1 Metre 20 Santimetrelik Sinariti Oltayla Yakaladı(7/10)3

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte oltayla balık avlamaya giden adam, kıyıdan 80 metre uzağa attığı oltayla 9.5 kilo ağırlığında ve 1 metre 20 santim uzunluğunda sinarit yakaladı.

GÜMÜŞLÜK SAHİLDE OLTAYLA 1 METRE 20 SANTİMLİK SİNARİT YAKALADI

Orman Balıkçılık ve Av Malzemeleri Mağazası'nda çalışan 36 yaşındaki Rengin Dengel, bu sabah Gümüşlük sahiline arkadaşlarıyla birlikte oltayla balık avlamaya gitti. Kıyıdan 80 metre uzağa attığı oltayı çekmeye başlayan Dengel, büyük bir şey yakaladığını hissetti. Büyük balıklardan orfoz ya da akya yakaladığını sanan Dengel, çekmeyi başardığı balığın 9.5 kilo ağırlığında ve 1 metre 20 santim uzunluğunda sinarit olduğunu gördü. Dev balığı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

BU BÜYÜKLÜKTEKİ SİNARİT TÜRKİYE'DE OLTAYLA YAKALANMAMIŞTIR

Rengin Dengel, Bu büyüklükte ve ağırlıkta kesinlikle bir sinarit olabileceği aklıma gelmedi. Çünkü bu büyüklükte bir sinarit ne Bodrum'da ne de Türkiye'de kıyıdan atılan oltaya gelmemiştir. Olta ile çekmeye çalışırken, oltadan kurtulmak için defalarca kayaların arasına girdiğini hissettim. Öyle asılıyordu ki ya olta kopacak ya da kamış kırılacak sandım. Biraz bırakıp, tekrar tekrar çektim. Yaklaşık 15 dakikalık bir uğraşı sonunda arkadaşlarla birlikte dev sinariti karaya çekmeyi başardık. Hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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