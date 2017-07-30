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BODRUM'DA GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI


Bodrum'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Tarih : 30 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Bodrum'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı(10/10)6

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Göltürkbükü Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda Furkan Say (22) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanede tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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