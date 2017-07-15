Bodrum'da Görülen

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görüntülendiği iddia edilen "Fairy Alien" diye adlandırılan varlığın görseli sahte çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Hakan Akdoğan, kandırıldıklarını belirterek, fotoğrafları çektiğini iddia eden kadınla ilgili hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

MAYIS AYINDA ÇEKTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ FOTOĞRAF MEĞER 2012 YILINA AİTMİŞ

Dünya'da birkaç kez görülen fairy alien cinsi varlığın Türkiye'de ilk kez fotoğraflandığını söyleyen Gülsevin Alemdar'ın çektiğini iddia ettiği fotoğrafın 2012 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğraftaki varlığın ise bir maket olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki Alemdar, fotoğrafı mayıs ayında çektiğini söyleyerek Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'ni ayağa kaldırdı. Merkezin Başkanı Hakan Akdoğan ve Başkan Yardımcısı Erhan Kolbaşı, Bodrum'a gelerek fotoğrafı inceledi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Fotoğrafta montaj olmadığını belirten Akdoğan, basın mensuplarına açıklama yaparak ilçede böyle bir varlığın görüldüğünü söyledi. Araştırmalarına devam eden Akdoğan, fotoğrafın 2012 yılında bir sitede yayınlandığını buldu. Bunun üzerine yeniden basın açıklaması yapan Akdoğan, olayın yalan olduğunu kaydetti. Fotoğraftaki cismin ise maket olduğunu söyleyerek hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

"63 YAŞINDAKİ KADIN TARAFINDAN KANDIRILDIK"

Konuyla ilgili olarak basın açıklaması yapan Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Hakan Akdoğan, kandırıldıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bir iddia gelmişti bize 4 gün önce fotoğraf geldi. Biz fotoğrafın analizini yaptığımızda hiçbir montaj olmadığını tespit ettik. Bu da bizim için önemli bir bulguydu. Görüldüğü iddia edilen varlığın literatürde yeri var. Binlerce yakın gözlemde dünyanın yakın coğrafyasında bu türlerle karşılaşılmış, görülmüş. Bizim için önemli olan bir şey ise tanıkların portörüdür. Bu kişiye baktığımız zaman 30 senedir Bodrum'a gelip giden ve son 5 yıldır da burada oturan 63 yaşında bir bayandan bahsediyoruz. Torunları ve çocukları olan, gayet düzgün bir gelir düzeyi olan ve hiçbir maddi manevi bir şey içinde olmayan bir yaklaşım var. Biz de bunu önemli bir ufo tanısı diye basınla paylaştık. Bu paylaşımın ardından araştırmalarımız devam etti."

"BEN FOTOĞRAFIMIN ARKASINDAYIM DİYE İDDİADA BULUNDU"

"Aynı fotoğrafın 2017'de değil 2012'de birebir aynısı elindeki izlere kadar aynısı olduğunu gördük. Bayanı tekrar aradık fotoğrafın 2012'ye ait olduğunu söyledik. Bayan 'Ben fotoğrafımın arkasındayım fotoğrafı ben çektim' diye iddiada bulunuyor. Biz bu durumun sonuna kadar gideceğiz. Hukuki işlem başlatacağız. Sirius grubuna gölge düşüren, bizim güvenirliğimize gölge düşüren, ufo fenomenlerine gölge düşüren bir olay. Bunun için hukuk mücadelesi başlatacağız. Biz bu işten kandırılmış olarak çıkmamız hiç hoş değil."

ALEMDAR, OLAYIN GERÇEKLİĞİNİ İSPATLAYAMIYOR ANCAK İDDİASINDA NET

"Kadın halen çok net bir şekilde bu görüntü bana ait diyor. Biz açıklayın diyoruz açıklayamıyorum diyor. Kadın halen gördüğüm yaşadığım şey birebir anlattığım gibi size diyor. O fotoğraf benim çektiğim fotoğraf diyor. Bu ideaların ispatlanması gerekiyor. Biz bu işin üzerine gideceğiz. Bu olay hiç hoş değil. Eğer o fotoğraf 2012'de yayımlanmışsa o zaman gerçek değil. Ama gerçeğe dayalı gözlemler de yapılır".

Kaynak: haberinburada