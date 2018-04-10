BODRUM'DA KORKUTAN DEPREM!
Son dakika... Bodrum açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Bodrum açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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