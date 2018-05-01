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Bodrum'da siyah kuğu alarmı! Gece yarısı denize döküldüler

BODRUM'DA SİYAH KUĞU ALARMI! GECE YARISI DENİZE DÖKÜLDÜLER

Türkiye'de bulunmayan ve dünyada nesli tükenmekte olan siyah kuğunun Bodrum'da görülmesi sonrası AKUT'un başlattığı havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : Bodrum'da Siyah Kuğu Alarmı! Gece Yarısı Denize Döküldüler(10/10)6

Türkiye'de bulunmayan ve dünyada nesli tükenmekte olan siyah kuğunun Bodrum'da görülmesi sonrası AKUT'un başlattığı çalışma devam ediyor. Kuğunun Bodrum'da bulunan özel bir koleje ait olduğu iddia edilirken, havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

AKUT EKİPLERİ DRONE'LA ARADIĞI SİYAH KUĞUYU BULAMADI

Bitez sahilinde oturan vatandaşlar tarafından görülen siyah renkli kuğu yetkilileri heyecanlandırdı. Dün gece saatlerinden beri aranan kuğu halen bulunamadı. AKUT ekipleri bugün öğlenden sonra tekrar Bitez sahiline gelerek arama yaptı. Hem karadan hem de denizden aranan kuğunun izine rastlanamadı. 7 kişilik ekibi ile sahili didik didik aramaya devan eden AKUT ekibi denizde teknelerin, iskelelerin etrafını ararken karada ise tüm park ve bahçelerde arama yaptı. Ekipler drone da kullanarak tüm sahili şeridini havadan taradı.

NESLİ TÜKENMEKTE, AKUT EKİPLERİ GECE BOYU ARADI

Kuğunun bitkin halde olduğunu söyleyen vatandaşlar fotoğrafını çekip Yaban Hayatı koruma Kuruluna göndermişti. Görüntüleri inceleyen Yaban Hayatı Koruma Kurulu yetkilileri kuğunun nesli tükenmekte olan bir cins olduğunu ve acil olarak yakalanması gerektiğini AKUT ekiplerine bildirmiş, gece boyunca karanlık denizde siyah kuğu aranmıştı.

TÜRKİYE'DE BULUNMAYAN BİR CİNS

Tatlı suda ve göletlerde yaşayan kuğunun Yeni Zelanda bölgesinde neslinin tükendiği, Avustralya'nın Güney bölgesinde az sayıda bulunduğu öğrenildi. Türkiye'de bulunmayan bir cins olan siyah kuğu Bodrum'daki tüm sahil şeritlerinde aranıyor. Birçok vatandaş ise AKUT'u arayarak, kuğuyu Kumbahçe ve Yalıçiflik bölgesinde gördüklerini söyledi.

YENİ ZELANDA'DA NESLİ TÜKENMİŞ SİYAH KUĞUNUN

Bodrum Akut Lideri Sadettin Uslu ise arama çalışmalarına devam ettiklerini belirterek "Kuğuyu bulabilme ümidiyle bugün de aramalarımıza devam ettik. Maalesef şu ana kadar siyah kuğuya ulaşamadık. Dileriz sağlık durumu yerindedir. Endişemiz yaralanma durumunda kıyıda mahsur kalmasındandır. Bazı vatandaşlar kendilerinin olduğunu iddia etti. Bazı vatandaşlar ise Yalıçiflik tarafında kuğuyu gördüklerini söylediler. Ülkemizde olmayan ve nesli tükenmekte olan bir kuşun, kimlik bilgileri ile kendilerinin olduğunun ispatı lazım. Doğal Hayatı Koruma Kuruluda bu anlamda çok hassas davranıyor. Türkiye'de olmayan bir kuğu cinsi. Avustralya'nın belli bir bölümünde var. Yeni Zelanda'da nesli tükenmiş Siyah kuğu'nun. Doğal Hayatı Koruma kurulu yetkilileri titiz bir şekilde konunun üzerinde duruyor. Bizde elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" dedi.

KOLEJDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de bulunmayan kuğunun Bodrum'da bulunan özel bir kolejin olduğu ve kolej yetkililerinin kuğunun görülmesi üzerine Doğal Hayatı Koruma Kuruluna başvurdukları iddia edildi. Avustralya'da özellikle güneyde bulunan kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor. Boyu 1 ila 1,5 metre arasında olan siyah kuğunun ağırlığı ise 4 ile 9 kilo arasında değişiyor. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olması.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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