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Bodrum'daki 100 Yıllık Miras Davası Bitti, Mirasçılar Kucak Kucak Parayı Alıp Gitti
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BODRUM'DAKİ 100 YILLIK MİRAS DAVASI BİTTİ, MİRASÇILAR KUCAK KUCAK PARAYI ALIP GİTTİ


Bodrum'daki 100 Yıllık Miras Davası Bitti, Mirasçılar Kucak Kucak Parayı Alıp Gitti
Tarih : 09 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Bodrum'daki 100 Yıllık Miras Davası Bitti, Mirasçılar Kucak Kucak Parayı Alıp Gitti(5/10)1

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kemer Mahallesi'nde bulunan 41 bin metrekarelik Hacı Osman'ın mirası, 100 yıl sonra 68 mirasçısına bölündü. Milas'ta buluşan mirasçılar, 100 yılın sonunda çözüme kavuşan Osmanlı tapusunun sevincini yaşadılar.

68 KİŞİ PARAYI PAYLAŞTI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki, 102 ada, 44 parseldeki 41 bin 348 metrekarelik taşınmazın sahibi Hacı Osman'ın 100 yıllık mirası, 68 mirasçısına bölündü. 100 yıllık Osmanlı tapusu olan taşınmaz; tapu sahibi Hacı Osman'ın 4. kuşak mirasçılarının girişimleriyle sonuca ulaştı. Hacı Osman'ın 68 mirasçısı; 100 yıllık Osmanlı tapusunun çözüme ulaşması için Milas'ta avukatlık yapan Devrim Deniz'e ve emlakçı Tuncer Rıfat Barın'a getirerek taşınmaz üzerindeki haklarını almak için işlem başlattı.

736 BİN LİRAYA SATILDI

Girişimler sonucunda açılan davalar ve veraset ilanlarından sonra 41 bin 348 metrekarelik alan mahkemenin verdiği karar doğrultusunda ihale ile 736 bin liraya satışı yapıldı.

Yaklaşık olarak 18 ay süren süreç sonrasında Hacı Osman'ın soy ağacında bulunan 68 mirasçıya düşen hak paraları, Milas'ta paylaştırıldı. 100 yıllık mirasın sonuçlanmasına sevinen 4. kuşak mirasçılar, işlemler sonunda parasını alınca büyük bir sevinç yaşadı.

"BAZILARI MİRASÇI OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDU"

Milaslı Emlakçı Tuncer Rıfat Barın, bazı varislerin 'mirasçı' dahi olduğunu bilmediği ve bu durumu öğrenince şaşırarak çok sevindiklerini kaydederek "Hacı Osman'ın soy ağacında bulunan mirasçılarının büyük babaları bu tapuyu çözmek istemişler ama yapamamışlar. Bu tapuyu çözmek için 4 kuşak uğraşmış. 100 yıldır çözülemeyen Osmanlı tapusunda, bu miras sorununu yaşayan 68 varis, en son bana ulaştı. Bazıları ise sayemizde mirasçı olduğunu öğrendi işlemlerimizi başlattık. Avukatımız Devrim Deniz, gereken davaları açtı ve taşınmaz mahkeme kararıyla satıldı. 18 ay gibi kısa bir sürede şuan 68 mirasçıya hisselerine göre 736 bin lira para dağıtımını yaptık. Herkese hayırlı olsun" diye kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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