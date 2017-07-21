BODRUM'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN UFO PANİĞİ KAMERADA!
Ege Denizi'ndeki deprem sonrasında bugün sabaha karşı 4.30'da Bodrum'da bir grup vatandaş gökyüzündeki parlak ışık topunu görüntüledi.
Ege Denizi'ndeki deprem sonrasında bugün sabaha karşı 4.30'da Bodrum'da bir grup vatandaş gökyüzündeki parlak ışık topunu görüntüledi. Yıldızların sönük görüldüğü bir sırada parlak bir şekilde gözlenen ışık, ara sıra kaybolup tekrar beliriyordu. Tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) geçmişteki depremlerden sonra da gözlendiği iddia edilmişti. Uzmanlar bu ışıkların, deprem sonrası yerden sızan gazların yükseldikçe diğer gazlarla etkileşime girmesinden oluşabileceğini belirtiyor. Komplo teorisleri ise bunların "afetin ardından dünyayı gözlemleyen uzaylılar" olabileceğini iddia ediyor.
Dün gece Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 depremin ardından 160 da artçı sarsıntı meydana geldi. Ancak deprem sonrası ise bazı vatandaşlar UFO'ya benzer cismin görüntüsünü videoya aldı.
DAHA ÖNCE DE UFO İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Yıldızların sönük görüldüğü bir sırada parlak bir şekilde gözlenen ışık, ara sıra kaybolup tekrar beliriyordu. Tanımlanamayan uçan nesnelerin (UFO) geçmişteki depremlerden sonra da gözlendiği iddia edilmişti. Uzmanlar bu ışıkların, deprem sonrası yerden sızan gazların yükseldikçe diğer gazlarla etkileşime girmesinden oluşabileceğini belirtiyor.
"DEPREMİN ARDINDAN DÜNYAYI GÖZLEMLİYORLAR"
Komplo teorisleri ise bunların "afetin ardından dünyayı gözlemleyen uzaylılar" olabileceğini iddia ediyor.
Kaynak: haberinburada
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