Bodrum Türkbükü'ndeki bir gece kulübüne, silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda ünlü sunucu Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho yaralandı.

"SEKEN KURŞUN EŞİMİN SIRTINA SAPLANMIŞ"

Ünlü sunucu, eşinin hayati tehlikesi olmadığını belirterek " Seken bir kurşun eşimin sırtına saplanmış. Bir kaburgası kırık. Kurşun derinin altında kalmış. Ben şu an görebiliyorum. Bir mucize oldu. Eşim şimdi hastanede ve yarın bir operasyonla kurşun çıkartılacak" dedi.

Kaynak: haberinburada