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BODRUM'DAN KAÇIŞ EL YAKIYOR! BİLETLER 650 TL'YE FIRLADI


Bodrum'dan Kaçış El Yakıyor! Biletler 650 TL'ye Fırladı
Tarih : 22 Temmuz 2017, 12:40
Puan Ver : Bodrum'dan Kaçış El Yakıyor! Biletler 650 Tl'ye Fırladı(7/10)3

Bu seneden umutlu bekleyişini sürdüren Bodrum turizmi, dün sabaha karşı meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden olumsuz etkilendi.

DEPREM TURİZMİ VURDU

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre; turizmde son iki senedir derin bir yara alan ünlü tatil beldesi, 2017'nin ilk altı ayında da kan kaybetmeye devam etti. Milas-Bodrum havalimanına gelen yolcu sayısı 2017 Ocak-Haziran döneminde yüzde 7.4 azalışla 151 bin kişiye gerilerken, yaşanan depremin ardından gelen rezervasyon iptalleriyle bölge turizmcisinin umutlu bekleyişi adeta son buldu.

HAVALİMANINDA YOĞUNLUK

Bodrum'u tercih eden yerli turistin tatilini yarıda kesme kararı alması da, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarında yoğunluğa neden oldu. Bodrum'dan ayrılanların yoğun talebi başta THY olmak üzere özel havayolu şirketlerinin Bodrum-İstanbul seferlerinde yer bulamamasına yol açtı. Havayollarının sadece birkaç uçuşunda yüksek fiyatlı business sınıfında boş koltuk var.

UÇAKLARDA BOŞ KOLTUK KALMADI

Tatillerini yarıda keserek artçılarla sarsılmaya devam eden Bodrum'dan ayrılan yerli turistin yoğun talebi nedeniyle, Bodrum'dan İstanbul'a THY'nin sadece saat 18.40 seferindeki business sınıfında yer kaldı. Bilet fiyatı 511 lira oldu. Onur Air'in sadece saat 22.45 uçağında bulunan yerin fiyatı ise 342 lira. Pegasus Havayolları'nın Bodrum-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarında da yer yok. Atlasglobal'in Bodrum-İstanbul uçuşunda ise sadece saat 19.20 uçağında kalan business sınıfındaki yerin bilet fiyatı ise 637 TL.

MİLYONLARCA LİRA ZARAR OLUŞTU

Bodrum'da meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem, deniz seviyesinin yükselmesine neden oldu. Kıyıdan metrelerce içeri giren deniz suyunun yarattığı hasarın büyüklüğünün, milyonları bulduğu ifade ediliyor.

TATİLLERİNİ YARIDA KESİP DÖNDÜLER

Tatil için Bodrum'u tercih eden yerli ve yabancı turistler, depremin meydana geldiği geceyi dışarda geçirirken, sabah saatlerinde ise ilçeyi terk etmeye başladı. Rezervasyonların iptal edilmesiyle birlikte de, ilçedeki otelciler maddi kayba uğradı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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