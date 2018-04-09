BODRUMSPOR - BUCASPOR MAÇINDA OLAYLAR ÇIKTI: 8 YARALI, 6 GÖZALTI
Bodrumspor - Bucaspor maçı sırasında stada alınmayan Bucaspor taraftarı taşkınlık çıkardı. Polisin birber gazıyla müdahale ettiği olayda 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bucaspor'u 6-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Sahaya alınmayan Bucaspor taraftarlarının çıkardığı olaylarda 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA KESİCİ VE DELİCİ ALET ELE GEÇİRİLDİ
Ligde 30. hafta mücadelesinde Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma baştan sona heyecan dolu geçti. Bodrum Şehir Stadı'nı dolduran yaklaşık 5 bin Bodrumlu takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Yaklaşık 500 kişi gelen Bucaspor taraftarlarının bir kısmı sahaya alınabildi. Dışarıda kalan Bucaspor taraftarlarının üzerinde emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ: 8 YARALI
Ligde düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesi öncesinde ve maç oynandığı sırada stat dışında olaylar çıktı. Maç için Bodrum'a gelen çok sayıda Bucaspor taraftarının bir bölümü stada alınmayınca taşkınlık yaptı.
Çevredeki iş yerlerine ve protokol tribününe taş ve sopalarla saldıran Bucaspor taraftarına polis göz yaşartıcı ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylar sırasında iş yerleri zarar görürken, bazı Bucaspor taraftarları ile çevredeki vatandaşlardan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan taraftarlardan 6 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin zamanında ve duyarlı müdahalesi ile olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kaybolan Minik Ege Evinden 5 Kilometre Uzakta Arazide Uyurken Bulundu
- Seçenekler Trump'ın Masasında! Onay Verdiği An Esad'a Füze Yağacak
- Doğu Gutalı Babadan Katledilen Kızına Yürek Dağlayan Sözler
- Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı
- Bağcılar'da Otoparkı Taradılar: 1 Ölü 3 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
- Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
- Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
- Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar