Kaybolan Minik Ege Evinden 5 Kilometre Uzakta Arazide Uyurken Bulundu
Bodrumspor - Bucaspor Maçında Olaylar Çıktı: 8 Yaralı, 6 Gözaltı
Seçenekler Trump'ın Masasında! Onay Verdiği An Esad'a Füze Yağacak
Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
Doğu Gutalı Babadan Katledilen Kızına Yürek Dağlayan Sözler
Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı
Bağcılar'da Otoparkı Taradılar: 1 Ölü 3 Yaralı
Çilingiroğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Erdoğan'ı Çok Seviyorum!
Ağrı'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 9 Yaralı
İyi Parti'nin İttifak Yapacağı 2 Parti Belli Oldu! Anlaşma Tamam Gibi
Katliam Sonrası Esad'dan Dünyayla Dalga Geçer Gibi Açıklama!
Yves Rocher İle Her Daim Bakımlı Kal!
Trabzonspor Başkanına Açık Açık Sordular: Akraba Mısınız
Bu Pozisyondan Gol Kararı Çıkınca Saha Karıştı
Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Tam 60 Metre Uzunluğunda
Bakan Albayrak İlan Etti: Türkiye Artık Fiili Değil, Resmi Bir Savaşta
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u Eli Boş Gönderdi: 2-0
Yaşananları Bir Cümleyle Özetledi: Sınıra Gittik Tatlıses Coştu
Gerilim Tırmanıyor! Esad'ı Tehdit Eden Abd'ye Rusya'dan Sert Uyarı
Kerimcan Durmaz'ın İçinde Olduğu Uçağın Tekerlekleri Patladı

Bodrumspor - Bucaspor Maçında Olaylar Çıktı: 8 Yaralı, 6 Gözaltı

BODRUMSPOR - BUCASPOR MAÇINDA OLAYLAR ÇIKTI: 8 YARALI, 6 GÖZALTI

Bodrumspor - Bucaspor maçı sırasında stada alınmayan Bucaspor taraftarı taşkınlık çıkardı. Polisin birber gazıyla müdahale ettiği olayda 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Bodrumspor - Bucaspor Maçında Olaylar Çıktı: 8 Yaralı, 6 Gözaltı(6/10)2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bucaspor'u 6-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Sahaya alınmayan Bucaspor taraftarlarının çıkardığı olaylarda 8 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KESİCİ VE DELİCİ ALET ELE GEÇİRİLDİ

Ligde 30. hafta mücadelesinde Bodrum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma baştan sona heyecan dolu geçti. Bodrum Şehir Stadı'nı dolduran yaklaşık 5 bin Bodrumlu takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Yaklaşık 500 kişi gelen Bucaspor taraftarlarının bir kısmı sahaya alınabildi. Dışarıda kalan Bucaspor taraftarlarının üzerinde emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ: 8 YARALI

Ligde düşme hattında bulunan iki takımın mücadelesi öncesinde ve maç oynandığı sırada stat dışında olaylar çıktı. Maç için Bodrum'a gelen çok sayıda Bucaspor taraftarının bir bölümü stada alınmayınca taşkınlık yaptı.

Çevredeki iş yerlerine ve protokol tribününe taş ve sopalarla saldıran Bucaspor taraftarına polis göz yaşartıcı ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylar sırasında iş yerleri zarar görürken, bazı Bucaspor taraftarları ile çevredeki vatandaşlardan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan taraftarlardan 6 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin zamanında ve duyarlı müdahalesi ile olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bodrumspor  -  Bucaspor  Maçında  Olaylar  Çıktı  8  Yaralı  6  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER