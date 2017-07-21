Bodrum açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yarattığı tsunaminin çok daha büyük olacağı, kıyıdan 3 mil açıktaki Karaada'nın doğal bir dalgakıran görevi yaparak felaketi önlediği ortaya çıktı.

Bodrum açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yaşanan tsunaminin, neden sadece Gümbet Koyu'ndaki 1 kilometrelik sahil şeridinde görüldüğü belli oldu.

KARAADA DOĞAL BİR DALGAKIRAN

Bodrum'a 3 mil mesafedeki tarihi ılıcası ile ünlü Karaada'nın, Bodrum merkezi için dalgalara bariyer görevi yaptığı belirtildi.

Karaada'nın sadece günümüzde değil binlerce yıl Antik Halikarnassos Kentine mendirek- dalgakıran görevi yaptığını belirten Bodrum Denizciler Derneği Başkanı ve 35 yıllık kaptan Mustafa Demiröz, adayla ilgili şu bilgileri verdi:

TSUNAMİ'NİN ENERJİSİNİ EMDİ

Bugün yaşananlar tam anlamıyla tsunami olmasada hızla ve yükseklikle depremin yarattığı enerji ile kilometrelerce hızla gelen dalgalar Karaada'nın arkasından Bodrum'u görmeden geçti ve Gümbet Koyu'nun batı kıyısından içeri girdi. Gümbet Koyu'nun batı yakası sarp kayalık ve deniz orada çok derindir, o nedenle dalga yön değiştirerek çok daha alçak ve yaklaşık 40 yıl önce bataklık olan, derinliği yarım metreyi geçmeyen doğu yakasına teknelerin demirlediği yere ulaştı ve hızını alamayıp, karaya çıkıp önüne ne geldiyse sürükledi gitti.

Enerjisini böyle boşaltarak tekrar döndü. Kısacası Karaada olmasaydı bugüne kadar Bodrum birçok kez felaketle karşı karşıya kalırdı.

Kaynak: haberinburada