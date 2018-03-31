Bodrum'u İşportacılar Sardı, Turistlere Matkap Satmaya Çalışıyorlar
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Bodrum'u işportacılar sardı, turistlere matkap satmaya çalışıyorlar

BODRUM'U İŞPORTACILAR SARDI, TURİSTLERE MATKAP SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bodrum sahillerinde turistlere rahatsızlık veren hanutçulardan sonra şimdi de işportacılar türedi. İşportacılar, sahilde güneşlenen turistlere matkap satmaya çalışırken görüntülendi.

Tarih : 31 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Bodrum'u İşportacılar Sardı, Turistlere Matkap Satmaya Çalışıyorlar(6/10)2

Turizm beldelerinde turistlere rahatsızlık veren hanutçulardan sonra şimdi de sahilerde işportacılar türedi. Bodrum'da sahil kenarında güneşlenen turistlere matkap satmaya çalışan seyyar satıcılar görenleri şaşırttı.

TURİSTLERE MATKAP SATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bodrum'un deniz ve güneşiyle ünlü Kumbahçe sahilinde denize girip güneşlenen turistlere yaklaşan 3 kişi, ısrarla matkap satmaya çalıştı. Güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar ile az sayıdaki turist, matkap satmaya çalışanların ısrarı karşısında ne yapacağını şaşırdı.

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ ANLAYINCA BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR

Sahilde güneşlenen vatandaşlar ve turistler durumdan rahatsız olurken, matkap satan 3 kişi güneşlenen turistlere "Matkap isteyen var mı?" şeklinde bağırarak kutu içindeki matkapları satmaya çalıştı. 3 işportacı fotoğraflarının çekildiğini anlayınca bölgeden uzaklaştı.

ESNAF VE VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYOR

İlçede turizm sezonu yaklaştıkça seyyar satıcılar, hurdacılar ve dilencilerde artış görülürken, esnaf ve vatandaşlar yetkililerin bu gibi durumları sezon başlamadan kontrol altına alması gerektiğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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