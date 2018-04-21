Avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili düzenlenen operasyonda, Bodrum'un en ünlü gece kulübü ve lüks restoranının sahiplerinden biri gözaltına alındı.

Uluslararası uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti'ye 1 hafta önce düzenlenen operasyonun ardından, Avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili düzenlenen operasyonda Bodrum'un en ünlü gece kulübü ve lüks restoranının sahiplerinden biri gözaltına alındı

SESSİZ SEDASIZ OPERASYON

Uluslararası uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti'ye 1 hafta önce düzenlenen operasyonun ardından, Avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili de sessiz sedasız bir operasyon yapıldı.

BODRUM'UN ÜNLÜ KULÜBÜNÜN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre; İstanbul ve Muğla'daki eşzamanlı baskınlarda İ.K.A., B.K., E.A. ve A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında yer alan İ.K.A.'nın Bodrum'un en ünlü gece kulübü ve lüks restoranının sahiplerinden biri olduğu öğrenildi.

Kaya, Yeşilköy'de bir restoranda infaz edilmişti.

ARAÇTAKİ PARMAK İZİ

Uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünü öldürttüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Orhan Üngan'ın avukatlığını yapan Kaya, 31 Ekim 2017'de öldürülmüştü.

Bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kaya'yla ilgili soruşturmayı yürüten polis, tetikçinin olay sonrası kaçtığı araçta bulduğu parmak izlerinden yola çıkarak 4 kişiyi gözaltına almıştı.

UYUŞTURUCU HESAPLAŞMASI

Avukat Kudbedin Kaya'nın Yeşilköy'de bir restoranda infaz edilmesinin, İstanbul'da başlayıp Dubai, İran, Hollanda, Panama ve Kanada'ya uzanan uyuşturucu hesaplaşmasının devamı olduğu değerlendiriliyor.

ZİNDAŞTİ'NİN KIZI VE ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak anılan Zindaşti'nin kızı 2014 yılında Büyükçekmece'de şoförüyle birlikte silahlı saldırıya uğradı. İkisi de hayatını kaybetti. İddiaya göre, bu olayın nedeni uyuşturucu ticaretiydi. Zindaşti, kızının intikamını almak için harekete geçti. İddiaya göre, emniyetteki kaynaklarından şüphelilerin bilgilerini para karşılığı aldı. Sonrasında da kızının cinayetine karıştığı iddia edilen kişilere saldırı talimatı verdi. Dubai'de bir kişi ile İstanbul'da iki kişinin öldürülmesinden Naci Şerifi Zindaşti sorumlu tutuldu.

ZİNDAŞTİ VE 5 ADAMI TUTUKLANDI

6 Nisan'da düzenlenen operasyonla Zindaşti ve beraberindekiler gözaltına alındı. Naci Şerifi Zindaşti ve yeğeni Ekrem Öztunç "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan önceki gün tutuklandı. İkisi dışında tutuklanan 4 kişi daha var. Tutuklananlardan biri başkomiser, diğeri emekli polis. Bu iki polisin, Zindaşti'ye emniyetten bilgi sağladığı iddia ediliyor.

Kaynak: haberinburada