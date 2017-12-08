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Boeing'in CEO'su Musk'a Meydan Okudu: Mars'a İlk İnsanı Biz Göndereceğiz

BOEİNG'İN CEO'SU MUSK'A MEYDAN OKUDU: MARS'A İLK İNSANI BİZ GÖNDERECEĞİZ

Boeing CEO'su Dennis Muilenberg, Elon Musk ve şirketi SpaceX'e meydan okuyarak Mars'a ilk insanı kendilerinin göndereceğini söyledi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Boeing'in Ceo'su Musk'a Meydan Okudu: Mars'a İlk İnsanı Biz Göndereceğiz(10/10)6

Boeing'in CEO'su Dennis Muilenberg, Mars yolculuğunda SpaceX'i alt edeceklerini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde CNBC'ye bir röportaj veren Muilenberg, insanoğlunun Mars'a giden yolculuğunda Elon Musk'ı ve şirketi SpaceX'i yeneceklerini söyledi.

"YAKINDA MARS'A İNSAN GÖNDERECEĞİZ"

CNBC'ye verdiği röportajda şirketin uzay çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan CEO Muilenberg, açıklamalarında birçok enteresan noktaya değiniyor. Sunucu Jim Cramer'ın,"Mars'a önce siz mi yoksa Elon Musk mı bir insan indirecek?" şeklindeki sorusuna Muilenberg,"Er ya da geç yakında Mars'a bir insan göndermiş olacağız. Gezegenlerarası yolculuk yapacak olan bu ilk insanın bir Boeing roketi üzerinde yolculuk edeceğinden eminim." ifadelerini kullanarak yanıt veriyor. Bu sözleriyle Musk'a direkt olarak bir meydan okuyan Dennis Muilenberg, ayrıca Boeing üretimi olan SLS roketlerinin ilk testini ise 2019 yılında Ay'a küçük bir görev düzenleyerek yapacaklarını söylüyor.

MUSK'IN CEVABI GECİKMEDİ

Boeing CEO'sunun, "Elon Musk ve SpaceX'i Mars yolculuğunda alt edeceğiz" sözlerine Musk'ın cevabı da gecikmedi. Resmi Twitter hesabı üzerinden Muilenberg'i anında cevaplayan Musk, kısa ve öz bir şekilde, "Do it" yani "Yapın" yanıtını verdi.

NASA'NIN EN BÜYÜK PARTNERLERİNDEN BİRİ

Uzay sektörünün en köklü firmalarından birisi olan Boeing, yaklaşık 50 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor. 1960'lı yıllarda tarihin en güçlü roketi Saturn V'in(Ay'a insan taşıyan roket) birincil kısmını üreten firma, daha sonrasında uzay mekiği programına önemli katkılarda bulunmuş ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da birçok parçasını imal etmişti. Halen NASA'nın en büyük partnerlerinden birisi olan Boeing şimdilerdeyse NASA'nın Mars'a insan taşımak için hazırladığı devasa SLS roketlerinin üretiminden sorumlu durumda.

Yani Dennis Muilenberg "İlk Mars yolcusu bir Boeing roketi üzerinde yolculuk yapacak" sözleriyle aslında bir nevi Mars'a ayak basacak olan ilk insanın NASA tarafından gönderileceğini ifade ediyor; ancak bildiğiniz gibi NASA'nın takviminde 2030'lu yıllardan önce bir insanlı Mars görevi yer almıyor. Buna karşın SpaceX'in ilk insanlı Mars görevleri için gösterdiği tarihse 2024. Yani Muilenberg'in sözlerinde haklı çıkması için Elon Musk'ın planlarında başarısız olması gerek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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