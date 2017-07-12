BOĞA FESTİVALİ SIRASINDA KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN ÇATIYA ÇIKIP CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER
İspanya'da boğa festivalinin gerçekleştirildiği sırada heyecanlarına heyecan katmak isteyen çift, binanın çatısına çıkarak cinsel ilişkiye girdiler.
İspanya'da boğa festivali yapıldığı sırada heyecanlarına heyecan katmak isteyen sevgililer, dört katlı ve terke dilmiş olduğu belirtilen bir binanın çatısının üzerine çıkıp cinsel ilişkiye girdi. Meraklı vatadanşlar ise bu anı kaçırmamak için telefonlarına sarıldılar
BATTANİYE ALTINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER
Çiftin battaniye altında cinsel ilişkiye grdiğini gören kişiler o anları kamera aldılar. Videonun dokuz gün süren festivalin kaçıncı gününde çekildiği bilinmiyor.
HAYATİ TEHLİKEYE ALDIRMADAN DEVAM ETTİLER
Turist oldukları belirtilen çiftin, çürük oldukları belirtilen ve her an aşağı düşme ihtimali olan çatı tuğlalarının üzerinde rahat bir şekilde ilişkiye girmesi görenleri hayretler içinde bıraktı
Kaynak: haberinburada
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