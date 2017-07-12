İspanya'da boğa festivali yapıldığı sırada heyecanlarına heyecan katmak isteyen sevgililer, dört katlı ve terke dilmiş olduğu belirtilen bir binanın çatısının üzerine çıkıp cinsel ilişkiye girdi. Meraklı vatadanşlar ise bu anı kaçırmamak için telefonlarına sarıldılar

BATTANİYE ALTINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Çiftin battaniye altında cinsel ilişkiye grdiğini gören kişiler o anları kamera aldılar. Videonun dokuz gün süren festivalin kaçıncı gününde çekildiği bilinmiyor.

HAYATİ TEHLİKEYE ALDIRMADAN DEVAM ETTİLER

Turist oldukları belirtilen çiftin, çürük oldukları belirtilen ve her an aşağı düşme ihtimali olan çatı tuğlalarının üzerinde rahat bir şekilde ilişkiye girmesi görenleri hayretler içinde bıraktı

Kaynak: haberinburada