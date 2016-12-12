Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

boğaz ağrısına doğal çare

BOĞAZ AĞRISINA DOĞAL ÇARE

Alerji ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı yaşanan boğaz ağrısı ile kuruluğuna tuzlu suyla yapılacak gargara iyi geliyor.

Tarih : 12 Aralık 2016, 12:08
Puan Ver : Boğaz Ağrısına Doğal Çare(8/10)5


Soğuk kış aylarında kuru hava ve klimalı ortamlarda bulunmak boğazı kurutuyor. Boğaz kuruluğunun alerjilere, sigaraya, yeterince su içilmemesine ve solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak da gelişebileceğini söyleyen Dr. Sinan Akkurt, 1 haftadan fazla süren vakalarda doktor kontrolünün şart olduğunu belirtiyor. Son günlerde boğaz şikayetlerinin arttığına dikkat çeken Dr. Akkurt, şu önerilerde bulunuyor:



DOĞAL ÇARE



"Pek çok vakada ıhlamur, salep, limonlu çay ve çorba gibi sıcak içecekler, pastil, gargara, istirahat ile birlikte iyileşme sağlanabiliyor. Hafif seyirli ve seyrek görülen boğaz kuruluklarının giderilmesi için tuzlu su ile gargara yapılması hem boğazın nemli kalmasına yardımcı oluyor, hem de tahrişi azaltıyor. Gargara, boğazdaki bakteri ve virüslerle savaşıyor.



İyileşme sürecini çabuklaştırıyor. Ancak gargara suyunun yutulmaması gerekiyor. Bir çay bardağı suda karıştırılacak bir limon suyu ve bir tatlı kaşığı bal da boğazınızı yatıştırabilir. Bu karışıma zencefil-zerdeçal ekleyerek antiseptik ve antibakteriyel özelliğini güçlendirebilirsiniz."



 



kaynak:sabah






Etiketler: Boğaz  Ağrısına  Doğal  Çare    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER