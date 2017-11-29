Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maça Maicon yerine eşi Ursula Roque damga vurmuştu. Maçı tribünden izleyen eşi Roque, Tzavellas'ın eşine yaptığı sert faul sonrası olaya tepkisini kafa kesme hareketi yaparak göstermişti.

MUAY THAI İLE İLGİLENİYORMUŞ

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Ursula Roque'nin sosyal medyada büyük ses getiren ve tepki çeken hareketinin sırrı ortaya çıktı. "Yenge"nin uzun zamandır muay thai isimli dövüş sporuyla ilgilendiği, hareketin de bu sporculara özgü olduğu öğrenildi.

Ursula'nın boğaz kesme hareketi, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında...

Kaynak: haberinburada