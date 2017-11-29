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Boğaz kesme hareketi yapan yenge in sırrı ortaya çıktı

BOĞAZ KESME HAREKETİ YAPAN YENGE İN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Alanyaspor maçında boğaz kesme işareti yapan Maicon'un eşi Ursula'nın uzun süredir dövüş sporlarıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 13:40
Puan Ver : Boğaz Kesme Hareketi Yapan Yenge İn Sırrı Ortaya Çıktı(8/10)4

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı maça Maicon yerine eşi Ursula Roque damga vurmuştu. Maçı tribünden izleyen eşi Roque, Tzavellas'ın eşine yaptığı sert faul sonrası olaya tepkisini kafa kesme hareketi yaparak göstermişti.

MUAY THAI İLE İLGİLENİYORMUŞ

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Ursula Roque'nin sosyal medyada büyük ses getiren ve tepki çeken hareketinin sırrı ortaya çıktı. "Yenge"nin uzun zamandır muay thai isimli dövüş sporuyla ilgilendiği, hareketin de bu sporculara özgü olduğu öğrenildi.

Ursula'nın boğaz kesme hareketi, sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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