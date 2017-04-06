Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

boğaz köprüleri çift taraflı zamlanacak mı?

BOĞAZ KÖPRÜLERİ ÇİFT TARAFLI ZAMLANACAK MI?

Boğaz köprülerinin çift taraflı ücretlendirilmesi ile ilgili iddialara yanıt geldi. Boğaz köprülerinden tek taraflı alınan geçiş ücreti, çift taraflı mı olacak? Büyük araçların Karamürsel-Gölcük üzerinden Körfezi dolaşmaları yasaklanarak Osman Gazi Köprüsünden geçişleri zorunlu mu olacak?

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:12
Puan Ver : Boğaz Köprüleri Çift Taraflı Zamlanacak Mı?(9/10)6


Boğaz köprülerinin çift taraflı ücretlendirilmesiyle ilgili bazı yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin ardından aradığımız Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Hürriyet'e konuştu. Arslan, Boğaz köprülerinden çift taraflı ücret alınması yönünde bir çalışmaları olmadığını açıkladı.



Bakan Arslan, "Şuanda ne Boğaz köprülerini çift taraflı ücretlendirme ne de büyük araçlara Osman Gazi Köprüsü'nü zorunlu kılma gibi bir çalışmamız var. Her iki konuda da mevcut uygulama devam edecek" dedi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Boğaz  Köprüleri  Çift  Taraflı  Zamlanacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER