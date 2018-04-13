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Boğaz'da Beyaz Kabus! Yüzlerce Gemi Kilitli Kaldı
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BOĞAZ'DA BEYAZ KABUS! YÜZLERCE GEMİ KİLİTLİ KALDI


Boğaz'da beyaz kabus! Yüzlerce gemi kilitli kaldı
Tarih : 13 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Boğaz'da Beyaz Kabus! Yüzlerce Gemi Kilitli Kaldı(6/10)2

İstanbul Boğazı'nda Beykoz'dan başlayıp Karadeniz çıkışına kadar uzanan sis kabusa dönüştü. İstanbul Boğaz'ı 5 günlük süre içinde 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatıldı. 351 gemi Boğaz'ı geçmek için sıra bekliyor.

İLK KEZ ÜST ÜSTE ÇOK UZUN SÜRELİ BOĞAZA SİS ÇÖKÜYOR

351 gemi Boğaz'ı geçmek için sıra bekliyor. Küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluştuğu belirtiliyor. Şirketler ise yüzbinlerce dolar zarar ettiklerini söylüyor. Gemi trafik hizmetleri yetkilileri ilk kez üst üste bu kadar uzun süreli Boğaz'a sis çöktüğünü kaydediyor.

YÜZLERCE GEMİ GEÇİŞ İÇİN SIRA BEKLİYOR

Boğaz'daki uzun süreli kapatmalar nedeniyle yüzlerce gemi, geçiş için sıra bekliyor. Boğaz'ın Kuzey girişinde 226, Güney girişinde ise 125 geminin geçiş için beklediği öğrenildi. Bu gemilerden bazılarının 9 Nisan'dan beri beklediği kaydediliyor. Küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluştuğu kaydediliyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için yüzbinlerce dolar zarar ettiklerini söylüyor.

METEOROLOJİ SIKÇA SİS UYARISI YAPIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde son günlerde sıkça sis uyarısında bulunuyor. Dün de uyarıda bulunan Meteoroloji, Marmara'da önümüzdeki 2 gün daha sisin etkili olacağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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