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boğaz'da bir yıkım daha!

BOĞAZ'DA BİR YIKIM DAHA!

Galatasaray adasının hemen karşısında yer alan bir denizcilik şirketine ait bina yıkıldı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 08:47
Puan Ver : Boğaz'da Bir Yıkım Daha!(9/10)9


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekipleri Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir denizcilik firmasına ait binaya geldi.



Belediye ekipleri  yıkım kararı olduğunu belirterek içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarttı. Ofis eşyalarını nakliye kamyonlarına koyan ekipleri binayı boşalttı. Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı. İş yerindeki kişisel eşyalarını kolilere koyan çalışanlar endişeli gözlerle çalışmaları izledi. 3 katlı şirket  tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.    



 



kaynak:milliyet








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