BOĞAZ'DA SULARA GÖMÜLEN SURİYELİYİ BAŞKA BİR SURİYELİ KURTARDI
Kabataş sahilinde boğulmak üzere olan Suriyeli genci, tur teknesinde çalışan Suriyeli denize atlayarak kurtardı. Kurtarma anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.
Kabataş İskelesi'nde meydana gelen olayda iskelenin yanından denize atladığı belirtilen Beşar adlı Suriyeli genç, bir süre sonra çırpınıp bağırmaya başladı. Tur teknelerinde çalışan Suriyeli Ümran Assa bunun üzerine hemen denize atladı.
BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Assa, boğulmak üzere olan kişinin yanına yüzüp ona can simidi verdi. Daha sonra da kıyıya yaklaştırdı. Bu arada çevredekiler de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İskeleye baygın halde çıkartılan kişiyi Ümran Assa ve çevredekiler battaniyeyle ısıtmaya çalıştı. Boğulmaktan son anda kurtarılan kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
"SUYA ATLADIM, KARAYA ÇIKARDIM"
Ümran Assa, "Ben tur teknesinde çalışıyorum. Buradan geçerken denize atladığını gördüm. Suda donduğunu görünce suya atladım ve karaya çıkarttım" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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