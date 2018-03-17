Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atkısında Dikkat Çeken Detay!
Cinsel İlişki Robotları İle İlişkiye Girmek Erkekleri Psikopat Katillere Çevirebilir
Cezaevi Firarisi Hırsız Polisten Kaçarken Havuza Düşüp Yakalandı
50'sinden Sonra Siyah Önlük Beyaz Yakayla Okula Gidiyorlar
Erdoğan'a Büyük Sürpriz! 4 Dilde Aynı Mesajı Verdiler
Ege'de Facia! Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 14 Ölü
Cep Yakan Karpuzları Alan Olmayınca Yarım Satmaya Başladılar
Komşunun Bayramı Turizmcinin Yüzünü Güldürdü! Akın Akın Geldiler
51 Yıllık Ceza, Çocuğuna Tecavüz Edilen Annenin Yüreğini Soğutmadı
Hasta Gibi Randevu Alıp Tıp Bayramı'nda Doktoru Gasp Ettiler
Boğaz'da Sulara Gömülen Suriyeliyi Başka Bir Suriyeli Kurtardı
İngiltere'den Savaş Çıkaracak Hamle! Nükleer Denizlatı İle Gözdağı
Romantik Prens! İkinci Töreni Gelinin Memleketinde Yaptı
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Sert Uyarı!
Temizlik İşçisi, Çöpten Topladıklarıyla Çöp Arabasını Böyle Süsledi
Tsk, Uluslararası Medyanın 'hastane Vuruldu' Yalanını Videoyla Çürüttü
Sigara Hırsızları Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandılar
Tekirdağ'ın 'şoför Nebahat'i Erkeklere Taş Çıkartıyor
Beşiktaş, Tekir'i Arıyor
Karadeniz İlini İhya Edecek 1,6 Milyarlık Yatırım, Gün Sayıyor

Boğaz'da sulara gömülen Suriyeliyi başka bir Suriyeli kurtardı

BOĞAZ'DA SULARA GÖMÜLEN SURİYELİYİ BAŞKA BİR SURİYELİ KURTARDI

Kabataş sahilinde boğulmak üzere olan Suriyeli genci, tur teknesinde çalışan Suriyeli denize atlayarak kurtardı. Kurtarma anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 17 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Boğaz'da Sulara Gömülen Suriyeliyi Başka Bir Suriyeli Kurtardı(8/10)4

Kabataş İskelesi'nde meydana gelen olayda iskelenin yanından denize atladığı belirtilen Beşar adlı Suriyeli genç, bir süre sonra çırpınıp bağırmaya başladı. Tur teknelerinde çalışan Suriyeli Ümran Assa bunun üzerine hemen denize atladı.

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Assa, boğulmak üzere olan kişinin yanına yüzüp ona can simidi verdi. Daha sonra da kıyıya yaklaştırdı. Bu arada çevredekiler de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İskeleye baygın halde çıkartılan kişiyi Ümran Assa ve çevredekiler battaniyeyle ısıtmaya çalıştı. Boğulmaktan son anda kurtarılan kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SUYA ATLADIM, KARAYA ÇIKARDIM"

Ümran Assa, "Ben tur teknesinde çalışıyorum. Buradan geçerken denize atladığını gördüm. Suda donduğunu görünce suya atladım ve karaya çıkarttım" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Boğaz  Da  Sulara  Gömülen  Suriyeliyi  Başka  Bir  Suriyeli  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER