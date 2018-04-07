İstanbul Boğazı'nda 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi Anadolu Yakasındaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısına çarptı. Kaza sonrası Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

KAZANIN NEDENİ MERAK KONUSU OLDU

Kazanın ardından hemen herkes gemide klavuz kaptan olup olmadığını ve kazanan nedenini merak etmeye başladı.

GEMİDE KLAVUZ KAPTAN VARMIŞ

CNN Türk canlı yayına bağlanan Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muammer Aslantürk yaptığı açıklamalarla akıldaki tüm soruları cevapladı. Aslantürk, gemide klavuz kaptan olduğunu, kazanın ise makine arızası nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

"MAKİNE ARIZASI OLMUŞ"

İşte Aslantürk'ün sözleri:

Gemide klavuz kaptan vardı. Ben klavuz kaptan arkadaşımla görüştüm. Arkadaşımın verdiği bilgiye göre makine arızası olmuş. Bu olağan bir şeydir. Makine arızası her zaman olabilir bir gemide.

Kaynak: haberinburada