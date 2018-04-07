BOĞAZ'DAKİ KAZA GÖZLERİ 'ÇILGIN' PROJEYE ÇEVİRDİ!
İstanbul Boğazı'nda 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi Anadolu Yakasındaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısına çarptı. Harap olan tarihi yalı kullanılamaz hale geldi.
Boğaz'da yaşanan korkunç kaza, "Kanal İstanbul Projesi"nin önemini bir kez daha ortaya çıkardı.
PROJE HAYATA GEÇTİĞİNDE TEHDİTLER ORTADAN KALKACAK
Proje hayata geçtiğinde İstanbul Boğazı'ndaki kültürel varlıklar bu tarz tehditlerden korunmuş olacak.
KAZA, ERDOĞAN'IN HAKLILIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı konuşmalarda sık sık projenin bu yönününe değinmiş ve Boğaz'daki tarihi ve kültürel yapıların tehlike altında olduğunu söylemişti. Yaşanan son kaza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda bir kez daha haklı çıkardı.
Erdoğan Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili şunları söylemişti:
Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul Boğazı'ndaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi trafiği minimize edilerek, boğazın her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanı sağlanacak.
Kaynak: haberinburada
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