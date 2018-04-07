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Boğaz'daki Kazayı Teknede Çığlıklar Atarak İzlediler!
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BOĞAZ'DAKİ KAZAYI TEKNEDE ÇIĞLIKLAR ATARAK İZLEDİLER!


Boğaz'daki kazayı teknede çığlıklar atarak izlediler!
Tarih : 07 Nisan 2018, 20:50
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İstanbul Boğazı'nda 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi Anadolu Yakasındaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısına çarptı.

KORKUNÇ KAZA CEP TELEFONU KAMERASIYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yürekleri ağza getiren kaza sırasında boğazda seyreden bir yolcu teknesindekiler o anları cep telefonu kamerasıyla aneban kaydetti.

YOLCULAR ÇIĞLIKLAR İÇERİSİNDE KAZAYI İZLEDİ

Geminin tarihi yalıya çarpa anı sırasında korku dolu anlar yaşayan yolcular çığlıklar atarak kazayı izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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