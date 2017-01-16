

CLK Boğaziçi Elektrik, Enerji Tasarruf Haftasında, elektrikli cihazların doğru kullanımı için internet sitesinde özel uygulama yayınladı.



Söz konusu özel uygulama ile tüketiciler günlük hayatta en çok kullandıkları 20 elektrikli cihazın ne kadar elektrik tükettiğini bir tuşa basarak öğreniyor ve ne kadar tasarruf yapabileceklerini görüyorlar



Türkiye'nin en büyük perakende elektrik satış şirketi olarak 4,2 milyon aboneye hizmet veren CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş., ‘Enerji Tasarruf Haftası'nda, enerjinin verimli kullanımı ve bilinçli tüketiminde ses getirecek özel uygulama yaptı. Söz konusu uygulama ile www.clkbogazici.com internet adresinde yer alan ‘Tüketim Hesaplama' sekmesinde günlük hayatta en fazla kullanılan 20 elektrikli cihazın günlük, haftalık, aylık ve yıllık kullanımına göre ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamak mümkün. Amaç, tüketicilerin elektrikli cihazları doğru kullanmasını sağlamak ve tasarruf bilincini oluşturmak.



Cihazı seçip hesapla tuşuna basmak yeterli



CLK Boğaziçi Elektrik'in internet sitesinde ve bit.ly/Tuketim adresinde yer alan uygulamada önce ekrandan sık kullanılan cihazların seçimi yapılıyor. Ardından da ‘hesapla' tuşuna basılarak her cihazın, gücü (watt); çalışma süresi (saat), haftalık, aylık ya da yıllık kaç kez kullanıldığı değiştirme seçenekleri ile girilebiliyor. Bundan sonra sistem otomatik olarak söz konusu elektrikli cihazın; aylık ve yıllık olarak kaç kilovatsaat elektrik tükettiği ile güncel elektrik satış fiyatı üzerinden ne kadar maliyet yarattığını ekrana yansıtıyor.



CLK Boğaziçinden tasarruf önerileri



CLK Boğaziçi Elektrik'in web sitesinde; tasarruf hesaplamasının yanı sıra şirketin maskotu olarak belirlenen Ateşböceği'nin yönlendirmeleriyle tasarrufa yönelik bilgi ve ipuçlarına da yer veriliyor. Enerji tasarrufu dışında CLK Boğaziçi Elektrik'in web sitesinin tüm alanlarında dönemsel kampanyalar gibi fırsatlarda ziyaretçileri yönlendiren maskot Ateşböceği; CLK Boğaziçi Elektrik'in gelecekte diğer tasarruf merkezli tanıtım aktivitelerinde de yer alacak.



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