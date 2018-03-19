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Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı

Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN LOKUM DAĞITAN ÖĞRENCİLERE TERÖR YANDAŞLARINDAN SALDIRI

Boğaziçi Üniversitesinde Afrin şehitlerimiz için lokum dağıtan öğrenciler, terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı.

Tarih : 19 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı(10/10)6

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütü PYD/ PKK yandaşları tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı.

LOKUM DAĞITILAN MASAYI DAĞITTILAR

Lokum dağıtmak için stant açan öğrenciler, terör örgütünün propagandasını içeren pankartları taşıyan saldırganlar şehitler için lokum dağıtılan standa saldırdı. Lokum dağıtan öğrencileri darp eden saldırganlar, lokum dağıtılan masayı dağıttı.

3 SALDIRGAN OKUL ÇIKIŞI GÖZALTINA ALINDI

Yaşananlar sonrasında 3 saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganların gözaltına alınmasının ardından okulda olaylar yatıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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