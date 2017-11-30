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Boğaziçi Üniversitesini yasa boğan ölüm! Hoca banyoda ölü bulundu

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNİ YASA BOĞAN ÖLÜM! HOCA BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emre Aksan Etiler'deki evinde ölü bulundu.

Tarih : 30 Kasım 2017, 20:40
Puan Ver : Boğaziçi Üniversitesini Yasa Boğan Ölüm! Hoca Banyoda Ölü Bulundu(8/10)4

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Emre Aksan Etiler'deki evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Aksan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Genel Müdürü, Yard. Doç.Dr. Emre Aksan Etiler'deki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eve gelen temizlik görevlisi Aksan'a seslenmesine rağmen ses gelmedi. Aksan'ı banyoda cansız şekilde bulan görevli, komşulardan ve site yönetiminden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemede Aksan'ın vücudunda şüpheli bir bulguya rastlamadı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Emre Aksan'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Acı haberi alarak eve gelen yakınları gözyaşı döktü. 78 yaşındaki Emre Aksan'ın Etilerdeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Bahçıvan Turan Budak, "Emre hocanın evinde çalışan kadın sabah eve geliyor. Hocayı ölü bulmuş. Biz gittik. Sağlık ekipleri geldi. Büyük ihtimal kalp krizi geçirmiş dediler" dedi.

Emre Aksan'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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